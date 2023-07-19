بسبب أوكرانيا.. كارثة تعصف بـ أمريكا وتنذر بانهيارها

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أمريكا ليس لديها ذخيرة متبقية بسبب المساعدة لأوكرانيا.

وأضاف ريتر: "ما لن يقوله البنتاجون أبدًا، ما لن يقوله الرئيس أبدًا: إذا بدأت الولايات المتحدة القتال الآن، فلن تكون قادرة على كسب أي صراع. لماذا؟ ليس لدينا ذخيرة. لماذا؟ لقد قدمنا ​​كل شيء لأوكرانيا”.

وأوضح أن “أوكرانيا تستهلك ما بين 5000 و7000 قذيفة مدفعية يوميًا، بينما تنتج الولايات المتحدة 85000 قذيفة سنويًا”.

وأشار ريتر إلى أن الجيش الأوكراني يستهلك جميع مخزونات الولايات المتحدة في أقل من شهر.

وفي وقت سابق، قال ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون في حالة حرجة وستعاني من هزيمة كاملة بحلول نهاية الصيف.

وأضاف ريتر: "ما زلت أعتقد أن أوكرانيا ستفقد القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق بحلول نهاية الصيف وبداية الخريف. إنهم يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك”.

بايدن : ذخيرة أمريكا تنفذ

وأكد أن “الدليل الرئيسي على ذلك هو اعتراف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن ذخيرة كييف تنفد”.