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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع و721 شاحنة خضراوات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 721 شاحنة و 142 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 371 شاحنة و121 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 350 شاحنة و21 سيارة  . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ،بوسيدون اكسبريس والقاهرة وغادرت السفينة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2832 راكب بموانيها .
 

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