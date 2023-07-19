شاهد.. البحرية الروسية تدمر لغما أوكرانيا خطيرا في البحر الأسود

دمرت طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الروسية لغما أوكرانيا أثناء انجرافه بشكل خطير في البحر الأسود شمال شرق مضيق البوسفور.

وحذرت موسكو مؤخرا من التهديد الذي تشكله الألغام غير المنفجرة العائمة في المنطقة على السفن المدنية.

وقال أسطول البحر الأسود الروسي في بيان، اليوم الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز “كا-27” دمرت اللغم الأوكراني بنيران مدافع رشاشة بعد أن تم تحديد موقعه بواسطة سفينة دورية سيرجي كوتوف على بعد 180 كيلومترا من مضيق البوسفور.

وأصدر الأسطول مقطع فيديو قصيرا يظهر العملية.

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت وزارة الدفاع الروسية تحذيرا لجميع السفن بشأن الخطر المحتمل الذي تشكله الألغام البحرية.

وجاء التحذير بعد اكتشاف لغم أوكراني بالقرب من ممرات الشحن في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

واتهم مسؤولون عسكريون روس كييف بأنها “لا تولي اهتماما لأمن الملاحة البحرية” خلال العملية.