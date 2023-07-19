جنون.. قلق في فرنسا بسبب قرار الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن أوكرانيا

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، اليوم الأربعاء، إن زيادة حزمة المساعدات المالية لأوكرانيا عبارة عن جنون.

وكتب فيليبو، في تغريدة على “تويتر”: "جنون مسعور! سيطلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء 20 مليار يورو أخرى لحماية أوكرانيا! وأربعة مليارات من فرنسا فقط”.

وأضاف: “يمكن اتخاذ مثل هذا القرار، على الرغم من حقيقة أن أورسولا فون دير لاين قد طلبت بالفعل 50 مليار دولار لتسليح الجيش الأوكراني”.

وتابع: “أنا متأكد من أنه من الضروري إيقاف الإمدادات، لأنها تدمر الدول الأوروبية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أمريكا ليس لديها ذخيرة متبقية بسبب المساعدة لأوكرانيا.

وأضاف ريتر: "ما لن يقوله البنتاجون أبدًا، ما لن يقوله الرئيس أبدًا: إذا بدأت الولايات المتحدة القتال الآن، فلن تكون قادرة على كسب أي صراع. لماذا؟ ليس لدينا ذخيرة. لماذا؟ لقد قدمنا ​​كل شيء لأوكرانيا”.

وأوضح أن “أوكرانيا تستهلك ما بين 5000 و7000 قذيفة مدفعية يوميًا، بينما تنتج الولايات المتحدة 85000 قذيفة سنويًا”.

وأشار ريتر إلى أن الجيش الأوكراني يستهلك جميع مخزونات الولايات المتحدة في أقل من شهر.