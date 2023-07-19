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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور أكثر من 400 شاب وفتاة.. محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الحوارية

محافظ أسيوط يعقد
محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريًا مع الشباب

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، لقاءًا حواريًا موسعًا،بديوان عام المحافظة ، مع اكثر من 400 شاب وفتاة من اعضاء الكيانات الشبابية التابعة للمديرية وتكريم المتميزين فى الانشطة الشبابية والرياضية وممثلى الكيانات الشبابية، وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة – حياة كريمة" تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030 .. جاء ذلك بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام المحافظة المساعد ، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعلى سيد وكيل وزارة العمل ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة وعادل فؤاد وأحمد سويفي وكيلًا مديرية الشباب والرياضة والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بجهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ويسرى سند مدير ادارة المواقف والمهندسة امل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وسوزان محمد راضى منسق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالمحافظة " حياة كريمة " ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة والدكتور هبة الجلالى مدير ادارة الجمعيات الاهلية بمديرية التضامن الاجتماعى ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء فريق مراكز شباب مصر وشباب يدير شباب yly"" وأندية التطوع والشباب المشارك في اللقاء والحوار والعشرات من الأشخاص ذوي الهمم. 

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 بدأ اللقاء الحواري بالسلام الوطني وردد الحضور النشيد الوطني تعميقاً لقيم الولاء والانتماء ثم عرض لفيلم تسجيلي عن إنجازات مديرية الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية وعرض للموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الشباب والرياضة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصرى ثم عرض لفيلم تسجيلى عن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال 8 سنوات فى كافة القطاعات وبخاصة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة والمبادرات التنموية ، ثم كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة والتى رحب فيها بالوزير المحافظ وكافة الحضور موجها الشكر للمحافظ على دعمها لكامل وحضوره اللقاءات الشبابية والحوارية مع الكيانات الشبابية بالمحافظة وتلبيته لطلباتهم وايجاد الحلول العاجلة للشكاوى والمشكلات التى يتم طرحها خلال اللقاءات وتكريمه المتميزين منهم فى كافة الانشطة .
واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – اهم الانجازات التى تحققت على ارض المحافظة فى كافة القطاعات وبخاصة المشروعات التنموية والخدمية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لافتًا إلى إنه جاري العمل بعدد 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه حتى الآن منها أكثر من 150 مشروع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه منها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة ، فضلًا عن مجمعات خدمة المواطنين والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الاسرة ومشروعات "سكن كريم" ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات الطرق ولأول مرة مراكز التأهيل الاجتماعي وتنمية الاسرة والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة لافتًا إلى إنه يجرى احلال وتجديد ورفع كفاءة 82 مركز شباب بتكلفة 266 مليون جنيه بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بمبادرة حياة كريمة ، فضلاً عن استمرار العمل في إحلال وتجديد عدد 5 مستشفيات مركزية وهي "منفلوط وديروط وحميات ديروط وساحل سليم وأبنوب" لتصبح مستشفيات نموذجية استعدادًا لتطبيق نمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى إحلال كلي وتطوير أكثر من 139 وحدة صحية على مستوى القرى والمركز.
وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لمساعدة الأسر محدودة الدخل والشباب وذوى الهمم لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل ومساعدتهم على فتح معارض لتسويق منتجاتهم وتبنيه لمبادرة القرى المنتجة بمراكز المحافظة المختلفة ومساعدة الأهالي وصغار الحرفيين على تسويق منتجاتهم وفتح منافذ تسويقية لهم بمراكز الشباب وبكافة القطاعات داعيًا الشباب ومؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في المبادرة واقامة مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى والالتحاق بالبرامج التدريبية التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات لتأهيل الشباب لسوق العمل.
وتم خلال الجلسة الحوارية التي أدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ، تم استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية وقام محافظ أسيوط بالإجابة على تساؤلات الشباب وطلباتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي بالمحافظة ، والتوسع فى مشروعات الصرف الصحى بالقرى وخاصة قرى المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، فضلا عن استكمال اعمال الرصف فى الشوارع والميادين بالمدن التى تم نهو أعمال شركات المرافق بها  ،كما تم طرح مقترحات الشباب لتفعيل المبادرات الرئاسية والصحية وخاصة مبادرة " 100 يوم صحة " وتوعية المواطنين بـهميتها والاستفادة من الخدمات التى تقدمها بالمجان من خلال 200 فرقة طبية .
وأعلن المحافظ دعمه الكامل لمقترحات الشابب الخاصة بتكثيف الرحلات الميدانية والزيارات للمشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ، لتنمية وعى الشباب بالانجازات التى تتم على ارض المحافظة فى كافة القطاعات ، للحفاظ على تلك المكتسبات واستدامتها ، مؤكدًا إنه سيكون هناك لقاء مستمر ودوري للتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب بإعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.
وفى نهاية اللقاء الذى أستمر أكثر من 3 ساعات ، تم تكريم المتميزين فى كافة الانشطة الشبابية والرياضية والحاصلين على بطولات رياضية ، فضلاً عن تكريم ممثلى الكيانات الشبابية وتسليمهم شهادات التقدير .

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أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الشباب والرياضة بأسيوط الجمهورية الجديدة حياة كريمة

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