زلزال مدمر.. تحذيرات من كارثة في تركيا

حذر عالم الزلازل الروسي أليكسي زافيالوف، اليوم "الأربعاء"، من حدوث زلازل قوية في مدينة إسطنبول بـ تركيا.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال زافيالوف: "متى يحدث هذا الزلزال المتوقع بالضبط، لا أحد يعلم، من المفترض أن يقع قبل عام 2030”، موضحا أنه “ من المحتمل أن يقع الزلزال بقوة تتراوح من 7.2 إلى 7.6 ريختر”.

وأشار عالم الزلازل الروسي، إلي أن الزلزال سيقع على فالق شمال الأناضول حيث تقع مدينة إسطنبول.

وفي وقت سابق، أعلن وزير البيئة والتوسع الحضري التركي، محمد أوزهسكي، أنه سيتم إنشاء وحدة تحول حضري في تركيا بهدف حماية المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد من الزلازل.

وقال أوزهسكي لقناة “تي آر تي” التركية، إنه سيتم بناء حوالي 350 ألف منزل جديد في اسطنبول بموجب الخطة”، مشيرا إلي أنه “سيتم تقديم نظام منح، يمكن للناس من خلاله التقدم للحصول على تمويل من أجل تحويل ممتلكاتهم ومقاومة الزلازل”.

وأضاف: “سنقيم وحدة خاصة لإسطنبول، ليس هناك خيار آخر”، مضيفا أن “المناقشات قد جرت بالفعل مع رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو”.

إسطنبول تستعد للزلزال

وأوضح أوزهسكي أن “أهم شيء هو أنه في حالة وقوع زلزال، فإننا سنضمن عدم قيام أي مواطن بإلقاء نفسه من النافذة، والانتظار بسلام في المنزل دون ذعر، والانتظار في صمت حتى يمر الزلزال. أعتقد أنه يمكننا إعداد اسطنبول لزلزال قبل أن يأتي”.