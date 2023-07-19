خبير سياحي: كل دول العالم أصبحت تهتم بمدينة العلمين الجديدة ..فيديو

أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن كل دول العالم أصبحت تهتم بـ مدينة العلمين الجديدة، خاصة على مستوى السياحة الشاطئية، حيث تعد مدينة العلمين أفضل من مدن كثيرة حول العالم.

وقال محمد كارم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن سباقات الطائرات والدراجات والبطولة العربية للجودو وعروض الأزياء، تساعد على تدفق السياحة من مختلف دول العالم إلى مدينة العلمين.

برنامج السياحة العالمية

وتابع الخبير السياحي، أن تسليط الضوء على مدينة العلمين ساعد على توافد السياحة الداخلية من المصريين، إضافة إلى أنه تم إدراج مدينة العلمين على برنامج “السياحة العالمية”.