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برلمان

حزب "المصريين": قرارات العفو الرئاسي رسالة صريحة بتوفير مناخ سياسي منفتح

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، مؤكدا أن هذا القرار استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني وبعض القوى السياسية التي ناشدت بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا رأي، في إطار تهيئة المناخ العام للحوار الوطني.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا القرار من الرئيس السيسي أبرز رسالة تأكيد على حرصه الدائم على توفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم وتستمع فيه القيادة السياسية إلى توجه القوى الفاعلة في المجتمع، موضحا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأبرز دليل على ذلك قرارات الرئيس السيسي المستمرة بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب الصادر ضدهم أحكام نهائية، كما أن هذه القرارات تؤكد على استجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودا عظيمة وحثيثة منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن نتائج جهود اللجنة ملموسة وواضحة، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية، والشكر للجنة العفو.

وأوضح أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وتدشين الجمهورية الجديدة تحرص بشكل مباشر على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم.

وتوجه رئيس حزب "المصريين"، بخالص الشكر والتقدير  للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، لحرصها الدائم على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار الوطني منذ دعوته لإجراء الحوار والتأكيد على وجود مساحات مشتركة للجميع فى الجمهورية الجديدة.

الأحزاب المصرية الاستراتيجية الوطنية أحكام قضائية نهائية الحوار الوطني الجمهورية الجديدة

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