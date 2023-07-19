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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قرار "غبي".. كارثة تضرب الاقتصاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

قال جيروم بويسون، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن العقوبات ضد روسيا أدت إلى اندلاع أزمة طاقة وكارثة في الاقتصاد الأوروبي.

قرار غبي ضد روسيا

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بويسون، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية: "تسببت عقوبات الطاقة ضد روسيا في أزمة طاقة في القارة الأوروبية. لقد كان قرارا غبيا وله عواقب كارثية على الاقتصاد".

ورفض عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، الإجراءات التقييدية في مجالات الثقافة والرياضة، لأن هذه المجالات ينبغي أن تسهم في التقارب بين الشعوب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن زيادة حزمة المساعدات المالية لأوكرانيا عبارة عن جنون.

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وكتب فيليبو، في تغريدة على “تويتر”: "جنون مسعور! سيطلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء 20 مليار يورو أخرى لحماية أوكرانيا! وأربعة مليارات من فرنسا فقط”.

وأضاف: “يمكن اتخاذ مثل هذا القرار، على الرغم من حقيقة أن أورسولا فون دير لاين قد طلبت بالفعل 50 مليار دولار لتسليح الجيش الأوكراني”.

وتابع: “أنا متأكد من أنه من الضروري إيقاف الإمدادات، لأنها تدمر الدول الأوروبية”.

روسيا الاقتصاد الأوروبي

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