الملك محمد السادس يدعو رئيس وزراء إسرائيل لزيارة المغرب

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، دعوة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لزيارة المغرب بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "الدعوة صدرت في رسالة شخصية شكر فيها الملك، إسرائيل على استعدادها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

وأضاف: "كتب الملك محمد السادس لرئيس الوزراء أن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات”.

وتعمل المملكة المغربية وإسرائيل على تمتين علاقاتهما منذ تطبيعها في أواخر عام 2020 من خلال اتّفاق ثلاثي، تضمّن أيضاً اعتراف الولايات المتّحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المغرب، أن إسرائيل قرّرت "الاعتراف بسيادة المغرب" على أراضي الصحراء الغربية، مشيرا إلى رسالة بهذا الصدد وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وفي بيان صادر عن الديوان الملكي في الرباط "رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".