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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رياض محرز خارج قائمة مانشستر سيتي للسفر لليابان استعدادًا للموسم الجديد

صدى البلد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا ، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، قائمة فريقه للسفر إلى اليابان، استعدادًا للموسم الجديد.

ويلعب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا ضد يوكوهاما الياباني، بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني، استعدادا للموسم الجديد.

قائمة السيتي ضمت 25 لاعبًا على رأسهم جواو كانسيلو رغم الغموض الذي يحيط مستقبله، إضافة لغياب الجزائري رياض محرز الذي اقترب من الانضمام إلى أهلي جدة السعودي.

قائمة مانشستر سيتي 

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالآتي:

 حراسة المرمى: إديرسون مواريش - ستيفن أورتيجا - سكوت كارسون

خط الدفاع: روبين دياز - كايل ووكر - جون ستوتز - جواو كانسيلو - ناثان آكي - إيمريك لابورت - سيرجيو جوميز - مانويل أكانجي - ريكو لويس

خط الوسط: كيفن دي بروين رودريجو - كالفن فيليبس - كول بالمر - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا - ماكسيمو بيروني - جيمس ميكاتي

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جريليش - فيل فودين- جوليان ألفاريز  - أوسكار بوب.

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