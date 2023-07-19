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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسام زايد...

رئيس الإمارات يمنح أردوغان وسام زايد

منح أردوغان وسام
منح أردوغان وسام زايد

منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات اليوم رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة "وسام زايد" الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول وملوكها ورؤسائها.

ووفق وام؛ فان ذلك يعد تقديراً للجهود التي بذلها أردوغان في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وازدهارها على جميع المستويات.


ومن جانبه؛ أعرب  الرئيس التركي عن شكره وتقديره لرئيس الإمارات وسعادته واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " الذي يحظى باحترام شعوب العالم ومحبتها لما تركه من إرث قيمي رسخ جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.


من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن منح أردوغان "وسام زايد" يعد تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا لجهوده الاستثنائية التي بذلها في تنمية علاقات الصداقة التاريخية الراسخة والتعاون المشترك بين بلدينا الصديقين وعما نكنه لفخامته من تقدير شخصي ومودة واحترام .

كما تمنى  لتركيا بقيادته وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

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