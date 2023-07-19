أردوغان و بن سلمان يجددان إدانتهما لحرق المصحف الشريف

جدد الجانبان التركي والسعودي، عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن الدوليين.

وتحدث الجانبان، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية حول وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد الجانبان إدانتهما واستنكارهما للإساءات المتعمدة للقرآن الكريم، وأكدا على أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات.