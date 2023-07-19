وزير البترول يلتقي رئيس شركة AkH gold الإنجليزية العاملة في مصر

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مارك كامبل رئيس شركة AkH gold الانجليزية العاملة في مصر وذلك علي هامش منتدي مصر للتعدين .



وأعرب كامبل عن سعادته بالمشاركة في المنتدي مشيدا بنجاح فعالياته ، و اكد علي اهمية الجهود المبذولة لتطوير صناعة التعدين في مصر خاصة ان هناك فرص مهمة وواعدة لاستغلال الثروات المعدنية ستفيد مصر .



وأكد أن شركته بدأت أعمالها في مصر في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية وتعتزم تنفيذ برنامج للحفر في الفترة المقبلة ، مشيدا بالتعاون المتميز مع وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية لدعم أوجه التعاون وتسريع وتيرة الأعمال.