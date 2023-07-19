20 مليار دولار.. رئيس أوزبكستان يكشف حجم التعاون مع الشركات الخليجية

قال شوكت ميرضيائف، رئيس أوزبكستان، إن أوزبكستان مستعدة لبذل الجهود ليكون هناك تاريخ مشترك أساس لتطوير العلاقات في هذه الفترة مع الدول العربية، مضيفا أنه رغم الأخطار والتحديات مازالت تظل المنطقة مكانا للسلام والاستقرار، كما أن دور دول الخليج التي تتمتع بالمصادر الاقتصادية والطبيعية والفكرية في تأمين الاقتصاد العالمي وتأمين أمن الطاقة.

رئيس أوزبكستان يضع اقتراحات لزيادة التعاون مع دول الخليج

وأضاف "شوكت"، خلال كلمته في القمة الخليجية المقامة في المملكة العربية السعودية، أن دول وسط آسيا ودول الخليج تنظر إلى بعضهم البعض كشركاء لمدة طويلة المدى، مؤكدا أن أوزبكستان ترفع العلاقات مع الدول الخليجية لمرحلة جديدة، موضحا أن قمة المشاريع المشتركة مع الشركات الخليجية 20 مليار دولار، مقترحا توسيع التعاون العلمي بين دول آسيا الوسطى ودول الخليج.

واستكمل، أن أوزبكستان تحرص على تطوير التعاون الشامل في الأشكال السياسية المختلفة بهدف تقريب أكثر بين الدول والشعوب الشقيقة، إذ أنه من الممكن دراسة اتفاقية الصداقة والترابط بين المناطق والتعاون المتعددة في المستقبل، والاتجاه الثاني التعاون في مجال التكنولوجيات العالية والاستثمارات، "علينا أن نضع المنصات والآليات للتعاون في مجال الابتكار والاقتصاد الأخضر والرقمنة والزراعة الذكية، والتكنولوجيات النانوية والإحيائية".

واقترح رئيس أوزبكستان، تأسيس مجلس المستثمرين المشترك وعقد اجتماعهم الأول في مدينة سمرقند، كما أنه من المهم اتخاذ خارطة الطريق لتنفيذ مشاريع الطاقة الخضراء، إذ أن أوزبكستان تنفذ عدد من المشاريع الشمسية وطواحين الرياح، فضلا عن مشاريع الحفاظ على الطاقة من خلال شركات رائدة مثل أكوا باور ومصدر والمبادلة وغيرها.