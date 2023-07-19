رئيس تركمانستان يضع عدة مقترحات لتعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي |فيديو

قال سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، إنه يود أن ينتهز هذه الفرصة الطيبة للتعبير عن خالص الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وإتاحة فرص ميسرة لعقد هذه القمة على مستوى التنظيم العالي، مع تقديم جزيل الشكر للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس الوزراء بالسعودية للترتيب الناجح لهذه القمة.

رئيس تركمانستان يضع عدة مقترحات لتعزيز التعاون مع دول مجلس الخليج

وأضاف "محمدوف"، خلال كلمته في القمة الخليجية المقامة في المملكة العربية السعودية، أن لوقت الحالي يشهد أحداث دولية معقدة في مناطق مختلفة، بما فيها المناطق القريبة من دول آسيا الوسطى، ودول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن التهديدات والتحديات القائمة يتطلب توحيد الجهود، واعتماد حلول لازمة، وفي هذا الصدد ترى تركمانستان إنشاء مجلس لوزراء الخارجية لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي يعمل على أساس دائم.

وتابع رئيس تركمانستان، أن تطوير التعاون التجاري والاقتصادي إلى جانب القضايا السياسية يعتبر من المهام ذات الأهمية البالغة، ويمكن التنويه بأن مجالات النقل والطاقة والاستثمار والتجارة تعتبر من بين الاتجاهات الأولوية، وبهدف تطوير التعاون في الاتجاهات، مؤكدا أنه من اللازم إنشاء بنية تحتية لوجستية قوية وموثقة.

وواصل، أنه من أجل توثيق الجهود في مجال النقل، تقترح تركمانستان إنشاء لجنة خاصة بالنقل لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تولي تركمانستان أهمية بالغة بقطاع الطاقة، حيث تمتلك البلدان احتياطات غنية من الطاقة وموارد الطاقة والوقود، مقترحا إنشاء فريق عمل مشترك يقوم بتحليل إمكانيات العمل المشترك في قطاع الطاقة، وتقديم استشارات بشأنها.

وشدد على أنه من الضروري تطوير العلاقات التجارية بين دول آسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق الزيادة في أحجام التبادل التجاري بينهما، ولتحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، تطرح تركمانستان مقترح بشأن إنشاء غرفة تجارية لغرف آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي.