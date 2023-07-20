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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 20 يوليو 2023: عقبات في الحب

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 20 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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برج السرطان وحظك اليوم الخميس 20 يوليو 2023

حل القضايا المتعلقة بالرومانسية في العلاقة اليوم، قد تقع في الحب أيضًا، المسؤوليات الجديدة في المكتب ستبقيك مشغولاً. قد تزعجك القضايا الصحية، وضعك المالي أيضا لن يكون في حالة جيدة 

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

على الرغم من أنك ستميل إلى الاقتراح ، انتظر لمعرفة ما إذا كانت لديك اختيارات ومصالح مشتركة، قد يتزوج مواليد السرطان من الإناث اليوم، ستواجه بعض شؤون الحب عقبات ولكن سيتم حل الأمور مع تقدم اليوم.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

تذكر أن تعتني بصحتك العقلية وتطلب المساعدة إذا لزم الأمر، ركز على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على توازن جسمك وعقلك، تجنب أي عادات غير صحية وخذ بعض الوقت للاسترخاء واستعادة طاقتك.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

وفقًا لتوقعات الأبراج ، ليس من الجيد اليوم الاستثمار في سوق الأوراق المالية أو أعمال المضاربة، يجب عليك أيضًا حجب الاستثمار في الأعمال التجارية.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

كن ودودًا مع كبار السن وقدم أفضل النتائج، يتوقع بعض مديري الفريق منك القيام بمهام متعددة، رجال الأعمال سوف يسافرون اليوم، سيذهب بعض الطلاب أيضًا إلى الخارج للدراسات الأجنبية.

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