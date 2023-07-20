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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 20 يوليو 2023: مفاجأة للعزاب

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 20 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 20 يوليو 2023

استمتع بأفضل جانب من الرومانسية اليوم، من الناحية المهنية ، ستؤدي بشكل رائع ، وستفوز بالعديد من الجوائز، حتى التمويل سيكون مستقرًا اليوم، ستكون أيضًا خاليًا من المشكلات الطبية الرئيسية

توقعات برج القوس في الحب

ستكون حياة الحب خالية من المتاعب في الغالب، اقضوا الوقت معًا ولا تدخلوا في الجدال، تأكد من أنك لا تملي الأشياء في العلاقة وأن الحبيب لديه أيضًا مساحة شخصية، يمكن لمواليد القوس العازبين توقع مفاجأة اليوم ، خاصة في الشوط الثاني، ربما سيحاول شريكك السابق العودة وقد تكون هذه لحظة ممتعة

برج القوس وحظك اليوم صحيا

اليوم من الجيد الإقلاع عن التدخين والكحول، سيشتكي بعض مواليد القوس من المشكلات المتعلقة بالنوم وقد يحتاج ذلك إلى مساعدة طبية، ستكون هناك مشاكل طفيفة في الحلق وقد تصاب بعض الإناث أيضًا بمشاكل في أمراض النساء في النصف الثاني من اليوم. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل

يُقترح عليك بناء علاقات صحية مع زملائك وكبار السن، سيترك بعض المهنيين وظائفهم للانضمام إلى مكان جديد للحصول على حزمة أفضل.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

سيمنحك الاستثمار السابق عائدًا جيدًا ويمكنك الاستفادة من هذه الفرصة لزيادة الاستثمار في سوق الأوراق المالية أو أعمال المضاربة. ستتمكن أيضًا من سداد مستحقاتك وتغطية القرض الذي حصلت عليه في السنوات الماضية. 

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