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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 20 يوليو 2023: انتبه على فلوسك

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 20 يوليو على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 20 يوليو 2023

ستكون حياتك العاطفية نابضة بالحياة وممتعة اليوم، مهنيًا ، ستكون جيدًا وستلاحظ استجابة إيجابية، كن حذرًا أثناء تداول الثروة اليوم، الصحة إيجابية طوال اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يشتكي كبار الجدي من مشاكل التنفس اليوم، كن حذرًا أثناء السير في المناطق الزلقة وأثناء ركوب القطار، لا تقود السيارة في وقت متأخر من الليل لأن فرص وقوع حادث أكبر.. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

أنت بحاجة إلى القيام بمهام متعددة وسيقدر كبار السن صدقك، من الجيد اليوم أيضًا تحديث الملف الشخصي على بوابة الوظائف حيث ستتدفق المكالمات بحلول النصف الثاني من اليوم.  

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

ستكون حياتك الرومانسية في ذروتها اليوم، سيكون هناك حب في كل مكان وستقضي كلاكما المزيد من الوقت معًا، سوف يستحم حبيبك بالعاطفة والعناية بك.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

قد يحتاج الصديق أيضًا إلى مساعدة مالية لأسباب طبية، سيحصل رجال الأعمال على أموال من العملاء وسيكونون في وضع يسمح لهم بتوسيع أعمالهم بشكل مريح.

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