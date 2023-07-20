"منصة سبرنتس" تحسم الجائزة الأولى في برنامج الفرصة مع لميس الحديدي بالإجماع

حسمت منصة "سبرنتس" التي تؤهل الشباب للالتحاق بسوق العمل من جهة صقل المهارات وتلبية حاجة الشركات في البحث عن كوادر قادرة على جعلها تتنافس في مرحلة التوسع محلياً وعالمياً الجائزة الأولى في أولى الحلقات التسابقية، في برنامج الفرصة مع لميس الحديدي حيث حصدت تصويت لجنة التحكيم بالأجماع لتحصل على جائزة قدرها 250 ألف جنيهاً مقدمة من شركة إنرشيا للتنمية العقارية لتصعد إلى المراحل والجولات الأخرى.

بينما لم يستطع يحي إسماعيل مؤسس شركة "في لينس" تجاوز الجولة الأولى التي تقتضي قيامه ونجاحه بعرض شركته ورؤيتها في مدة لا تتجاوز الدقيقة كما هي شروط الجولة الأولى ضمن ثلاث جولات.



وجرى التصويت في النهاية بين شركتين "سبرنتس" اللي تؤهل الشباب للالتحاق بسوق العمل وشركة " مديكس" التي تعمل عبر روابط لوجستية في التخلص الامن من الادوية منتهية الصلاحية .



وبعد نقاش طويل دار بين أعضاء لجنة التحكيم وهم من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار. وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر. ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل و أمل عنان شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وضيف لجنة التحكيم الخامس الذي يتغير في كل حلقة فكان ضيف الحلقة الاولى الدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام.



وتم حسم عملية التصويت بالاجماع، وهو شرط أساسي لتمرير الجائزة بعدما شهدت المناقشات جدلاً واسعاً بين اعضاء لجنة التحكيم التي إتجههت أصواتهم لمنصة منصة "سبرنتس" اللي تؤهل الشباب للالتحاق بسوق العمل.



وقد حصلت شركة " مديكس" وهي عبارة عن شركة تتكون من شبكة ربط بهدف تبادل الرواكد بين الصيدليات دون أن تتحمل أعباء إضافية عرضها أمام لجنة التحكيم على فرصة إستثمارية من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار الذي علق قائلاً : رغم أني مقتنع بشدة بتجربة شركة ميديكس لتقليل التلوث البيئي لكني سوف أصوت لمنصة منصة "سبرنتس" اللي تؤهل الشباب للالتحاق بسوق العمل حتى لاتحجب الجائزة، لكنه عاد وقال : لكنني في ذات الوقت سوف أستثمر في شركة ميدكس لقناعتي بأهمية الفكرة في القضاء على التلوث البيئي".

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.