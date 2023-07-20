القومية للأنفاق توجه رسالة عاجلة لسكان المناطق المجاورة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء أمس، الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.



وقالت إن ذلك في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، والخاصة بإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور، وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وذكرت أن جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT سيعود في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك يوم الخميس 20 يوليو.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.