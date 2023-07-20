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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسباب ارتفاع حرارة المحرك عند تشغيل المكيف

صدى البلد

يعاني العديد من سائقي السيارات من مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل التكييف، وتعد هذه واحدة من المشاكل الشائعة خاصة بالسيارات القديمة عند القيادة داخل المدن والطرق المزدحمة.

أسباب ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بعد تشغيل التكييف

أسباب ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بعد تشغيل التكييف

تلف حساس الكولنت (حساس سائل تبريد المحرك).

تراكم الشوائب وانسداد الردياتير: مما يتسبب في عدم سريان المياه بسلاسة داخل الردياتير، ويؤثر ذلك على كفاءة منظومة التبريد بالكامل، وعلى تبريد المياه القادمة من محرك السيارة، وقد تتراكم الشوائب بسبب الصداء واستخدام مياه غير مناسبة.

 

غطاء الردياتير: أيضاً قد يسبب لنا ارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل المكيف، فغطاء الردياتير هو الذي يتحكم في الضغط داخل الردياتير أثناء عمل المحرك، وإذا كان هناك أي تسريب به أو أي خلل قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك.

عطل في مروحة التكييف: ويؤدي عطل مروحة التكييف وبالتالي يظهر مشكل التبريد في السيارة وفي المكيف.

خلل في منظم الحرارة (الثرموستات).

انخفاض مستوى سائل التبريد، ويؤثر انخفاض مستوى سائل التبريد وبشدة على كفاءة دورة التبريد، وقد يحدث هذا بسبب تبخر المياه أو بسبب وجود تسريب في المنظومة.

عُطل في مضخة مياه التبريد.

تحميل كمبروسر المكيف علي المحرك.

 

حرارة درجة حرارة التكييف سائل تبريد المحرك الردياتير

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