اقتحام سفارة السويد ببغداد وإشعال النار فيها | شاهد

اقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الخميس وأشعلوا فيها النيران، وفق مصدر مطلع وشاهد من "رويترز".

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن المئات من أنصار التيار الصدري قاموا باقتحام السفارة السويدية، وأضرموا النار فيه

ويأتي اقتحام السفارة، بعدما سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، وفق ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء السويدية، قال المنظم إنه يريد حرق نسخة من المصحف أثناء التجمع، وهو الشخص نفسه الذي نظم حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي.

وقالت الشرطة السويدية أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كتب دينية، بل على أساس إقامة تجمّع عام سيتم التعبير خلاله عن "رأي" بموجب الحق الدستوري بحرية التجمع.