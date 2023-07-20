سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن جدلا واسعا، حيث تظهر فيه امرأة يمنية تكتشف أن حزام الصداقة الذي أهدته لها أعز صديقاتها يحتوي على الأسحار بعد 20 عامًا من عدم الإنجاب.

سيدة تكتشف عمل أسحار في حزام هدية من صديقتها

ووفقًا لمقطع الفيديو، فإن السيدة قررت بيع الحزام الفضي الذي حصلت عليه يوم زفافها، لكنها تفاجأت عندما اكتشفت أنه مليء بالأسحار.

ومن خلال الفيديو، يظهر رجل يقوم بإخراج الأسحار من داخل الحزام، ما أثار صدمة السيدة وجعلها تبكي.

وتعتبر الأسحار في الثقافة اليمنية عادة شائعة، حيث يعتقد البعض أنها تحمي من الشر وتجلب الحظ الجيد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن استخدام الأسحار في بعض الأحيان يتسبب في مشاكل صحية ونفسية خطيرة، وقد يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض المزمنة.

وشكل هذا المقطع في اليمن حديث الساعة، حيث أثار استياء الكثيرين وتساؤلات حول مدى انتشار هذه الظاهرة وما هي الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عليها.

كما أعرب البعض عن دعمهم للسيدة وتمنوا لها الشفاء العاجل.