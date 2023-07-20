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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوريل: روسيا تدمر الحبوب الأوكرانية وتتسبب في أزمة غذاء عالمية

الحبوب
الحبوب

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن روسيا "تتسبب في أزمة غذاء عالمية"، بعد قرارها الانسحاب من صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف "بوريل" في حديث للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "ما نعرفه بالفعل هو أن هذا الإجراء سيخلق أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم"، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

كما اتهم بوريل روسيا بتعمد مهاجمة منشآت تخزين الحبوب في مدينة أوديسا، جنوب أوكرانيا، والتي قال إنها "ستزيد من تفاقم أزمة الغذاء". وهددت وزارة الدفاع الروسية، بأنها ستعتبر جميع السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود "ناقلات عسكرية مُحتملة"، وذلك في أعقاب انتهاء اتفاق الحبوب.

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