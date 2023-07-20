عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 3مليار و34 مليون جنيه

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ 288 مشروع حياة كريمة بقرى منفلوط وديروط

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمركزي منفلوط وديروط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان .


وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط والتي بلغت 288 مشروع بتكلفة 3 مليار و34 مليون جنيه ومنها 14 مجمع خدمات بنسبة تنفيذ تعدت 90 %  و14 مجمع زراعي و2 مجمعات سكنية و137 كوبري مشاة وكباري سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة و40 وحدة صحية بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 34 مركز شباب بالإضافة إلى إنشاء عدد 18 وحدة إسعاف بالإضافة لأعمال الكهرباء مابين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 14 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 15 مشروع جاري تنفيذها بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطي 89% لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.


كما استعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ بالوحدات والمراكز الصحية التى يجرى تنفيذها بقرى مركزى منفلوط وديروط وبحث سبل تسريع وتيرة العمل ونهو كافة الملاحظات لتنفيذ تلك المشروعات وفقا لمعايير الجودة والاشتراطات الفنية حتى يتثنى توصيل المرافق لها ودخولها الخدمة استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

محافظ أسيوط يناقش مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية 2023- 2024 بمخصصات 360 مليون جنيه

سكرتير مساعد أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري بقرى مركز الفتح


وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مشروعات “ حياة كريمة “ مشروعات المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي

صدام باتحاد الكرة بسبب المدير الفني للجبلاية.. قرار من علام وحازم ينفي وفيفا ترفض

مقابل 5 ملايين دولار.. الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

الراحلون عن القلعة البيضاء.. أوسوريو يطيح بـ 7 نجوم فى الزمالك قبل البطولة العربية

شوبير يثير الجدل بشأن أنباء انتقال زيزو وفتوح للأهلي

نزل تاني.. انخفاض يضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

موضوعات متعلقة

بحضور أكثر من 400 شاب وفتاة.. محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الحوارية

خلال لقاءه بوفد اليونيسيف.. محافظ أسيوط يعلن تشكيل لجنة لمواجهة التغيرات المناخية

ترشيحاتنا

عمل أسوان تختتم برنامجا تدريبيا في مجال التسويق الإلكتروني للشباب

بالقراءتين الثانية والثالثة.. الكنيست يوافق على إلغاء سبب المعقولية

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على روسيا حتى نهاية يناير المقبل

الهند تأمل بأن يحضر بوتين بنفسه إلى قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

معدلات قياسية وارتقاء بالتصنيف| توجيه عاجل من الرئيس بشأن الموانئ المصرية

عمل أسيوط تنظم معسكرا تدريبيا لريادة الأعمال والتوظيف بالجامعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

فيديو

هبوط قياسي بأسعار الذهب ومفاجأة بسعر الدولار | تفاصيل..فيديو

استعان بطليقها.. حسن شاكوش يرد على اتهامات ريم طارق له بالخيانة

علقة ساخنة.. طليق نسرين طافش يكشف مفاجأة مثيرة|فيديو جراف

قفل الجامع ومشي.. مؤذن تونسي يحتج على وقف راتبه بـ 3 تصرفات غريبة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ