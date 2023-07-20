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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|واتساب يتوفر رسميا لهذه الساعات الذكية.. آبل تطور أداة ذكاء اصطناعي منافسة لـ ChatGPT

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بشرى سارة.. واتساب يتوفر رسميا لهذه الساعات الذكية

كشفت تقارير أنه تمت إتاحة تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب بشكل رسمي على عدد كبير من الساعات الذكية والتي تعمل بنظام التشغيل  Wear OS 3، حيث سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بكل ميزات التطبيق على الساعات الخاصة بهم. 

 

‏تقارير تكشف تطوير آبل أداة ذكاء اصطناعي منافسة لـ ChatGPT

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تطور إستراتيجيتها الخاصة للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تسعى الشركة لإنشاء أداة خاصة بها يمكنها منافسة أداة ChatGPT.

 

احذر.. أخطر حيل يتم بها اختراق المستخدمين في واتساب

يعد تطبيق WhatsApp واتساب واحدا من أشهر وأهم منصات الدردشة والتواصل في العالم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ملياري شخص يستخدمون التطبيق، ويرسلون حوالي 100 مليار رسالة يوميًا.

 

وحش هواتف الشباب.. أفضل موبايل سامسونج بمواصفات جبارة في السوق

يعد هاتف Galaxy A73 واحداً من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها شركة سامسونج خلال الفترة الأخيرة، حيث يتميز الهاتف بأنه مناسب للشباب نظرا لتصميمه الأنيق وإمكاناته المتميزة التي يمكن أن تنافس الفلاجشيب.

 

شغلها فورا.. ميزة لا يعرفها الكثيرون تنقذ بطارية آيفون من التلف

يعاني الكثير من مستخدمي هواتف آيفون من قصر عمر بطارية آيفون وقت قليل مقارنة بعمر بطاريات هواتف أندرويد، وعلى الرغم من أن ذلك قد يرجع إلى عادات سلوكية خاطئة تدمر البطارية إلا أن هناك ميزة مصممة من آبل يمكنها إنقاذ الموقف.

 

تحذير عاجل لجميع مستخدمي Windows 10 .. تفاصيل

كشفت تقارير أن تحديث نظام التشغيل Windows 10 من مايكروسوفت يتسبب في مشكلات عديدة للمستخدمين بعد تثبيته على الأجهزة، حيث أبلغ عشرات الآلاف عن مشكلات متنوعة.

 

هتحملها في ثواني.. أسهل وأفضل طريقة لـ تحميل الصور من فيسبوك

أسهل وأفضل طريقة لـ تحميل الصور من فيسبوك.. يعد Facebook، كنزا دفينا لذكرياتك أنت وأصدقائك، فإذا كنت من مستخدمي الشبكة الاجتماعية وتبحث عن طريقة لتحميل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك ولا تعرف الطريقة المناسبة للقيام بذلك، سنوضح لك في مقالنا التالي أسهل وأفضل طريقة لـ تحميل الصور من فيسبوك.

 

مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. تروكولر تطلق خدمة جديدة لتصفية مكالمات الاحتيال

أعلنت خدمة معرفة هوية المتصل تروكولر Truecaller، عن إطلاق المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتصفية مكالمات الاحتيال Truecaller Assistant، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي وكان متاحا في عدد قليل من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا، أخيرا في الهند.

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