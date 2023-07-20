العراق يصدر تحذيرا للسويد بشأن حرق المصحف

أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، الاعتداء على كتاب الله والتجرؤ على علم الدولة العراقية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد يدين بشدة التصرف غير المسؤول بمحاولة تكرار الاعتداء على كتاب الله الحكيم والتجرؤ على علم الدولة العراقية، ويبدي شديد الاستغراب إزاء عدم اتخاذ سلطات السويد الموقف المطلوب من دولة تحترم العقائد والمقدسات، وهذا ما يدفع بالمشكلة إلى المزيد من التعقيد وبما يفاقم مشاعر الغضب إزاء انتهاكات يجب ردعها ووضع حد لها".

واضافت الرئاسة العراقية في بيان رسمي أن "الرئيس حرص على تنبيه وتحذير السلطات في السويد، بشكل مباشر ومن خلال القنوات الدبلوماسية، من أجل احترام مشاعر المسلمين والحيلولة دون هذا السلوك المنحرف"، لافتة الى انه "يؤكد هنا ثانية على ان تنظر مملكة السويد بمسؤولية لما يحصل وبما يحول دون انتهاك حق المسلمين بكل القارات في احترام وتوقير مقدساتهم بمثل ما يحترمون فيه مقدسات أي إنسان على الكوكب وحقه في الاعتقاد والايمان".

وبينت ان "رئيس الجمهورية يعضد في هذه الظروف حق التعبير السلمي والواعي في الاحتجاج على تلك التصرفات مع مراعاة احترام مسؤوليات البلد في صيانة التقاليد الدبلوماسية والتقيد بالاعراف والقوانين الدولية".