نصائح لحماية المواطنين من الإصابة بضربات الشمس.. انفوجراف

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح هامة لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بالإجهاد الحراري، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس في الصيف.ط والتي تتمثل في التالي:-



الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكميات كافية

تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية

وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة

ارتداء ملابس ذات الألوان الفاتحة

على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة

تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة

استعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية

حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس

الإقلال من تناول الشاي والقهوة

عند الشعور بالتعب الراحة في الظل بمكان جيد التهوية

تعريض الجسم للمراوح أو المكيفات،