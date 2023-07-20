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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يختتم فعاليات المعسكر التدريبي من أجل التنمية لطلبة وطالبات السياحة

صدى البلد

اختتمت فعاليات المعسكر التدريبي الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية فى مصر، مستهدفا طلبة وطالبات السياحة والفنادق من جامعتى حلوان والسادات، وذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر ،ويهدف إلى تمكين طالبات وطلبة كليات السياحة والفنادق من جعل العمل فى القطاع السياحي بيئة عمل آمنة، تم تنفيذه بالشراكة مع ويل اسبرنج واستمر على مدار ٣ أيام.


تضمن المعسكر التدريبي العديد من الأنشطة التى تشرح مفهوم المساواة بين الجنسين بطرق مبتكرة، وتضمن الختام تعريف الطلاب والطالبات بكيفية الاستعداد لمقابلات العمل وكيفية إعداد سيرة ذاتية، بالإضافة الى تعريفهم بأسس التنشئة المتوازنة واختيار شريك الحياة وحل المشكلات.
وقد أعرب الطلاب والطالبات عن سعادتهم بالمشاركة في المعسكر مؤكدين أن طرق التدريب كانت جديدة ومختلفة وغيرت العديد من المفاهيم الخاطئة، كما ساهمت فى تطوير مهاراتهم و تفكيرهم.

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