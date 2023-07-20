تنفيذ مشروع لرفع كفاءة وتطوير طريق العريش القنطرة شرق

أعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،إنه يجري تنفيذها مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق العريش-القنطرة شرق فى مرحلتها الأولى والاهتمام بردم الحفر ووضع علامات إرشادية خاصة بالطريق.، للحد من وقةع حوادث حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد اللواء شوشة، أنه لن يتم استلام الطريق الساحلى الذي يجري تطويره ، إلا بعد إجراء الاختبارات الفنية عليه ومطابقتة للمواصفات ومايتم هو طبقة أولى يسمح بالمرور عليها تمهيدا لوضع الطبقة الثانية".

مجمع المدارس :

وأضاف اللواء شوشة، أن هناك إنجاز كبير يتم بإنشاء مجمع المدارس المتميزة بشارع أسيوط منها مدرسة دولية ومن المخطط بإذن الله البدء فى إنشاء المسجد الكبير بالمنطقة" بخدمة المواطنين في إطار التوسعات المستقبلية للسكان

ووجه اللواء شوشة ، الدعوة للمواطنين للاستفادة من القافلة الطبية بمركز شباب العريش والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس 100 يوم صحة، حيث تم ع إجراء 267 عملية جراحية والانتهاء من كل قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية.