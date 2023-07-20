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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد توجه صدمة للمواطنين وتكشف موعد إنتهاء الموجة شديدة الحرارة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن معظم دول العالم في نصف الكرة الشمالي، موجة غير مسبوقة في الإرتفاعات في درجات الحرارة، والتي تسجل درجات حرارة لم تحدث من قبل.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن دول المغرب العربي درجات الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية، مؤكدة أنه خلال الأعوام الماضية لم تحدث مثل هذا العام، وأياض بعض الدول الأوروبية التي سجلت درجات حرارة أعلى من مصر.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي  لهيئة الأرصاد الجوية، أن زيادة الانبعاثات الناتجة من الوقود الحفوري تؤدى لمزيد من الإرتفاعات في درجات الحرارة.

 

 نهاية الاسبوع المقبل 

وأشارت كمار غانم إلى أن الاسبوع الأول من يوليو سجل أعلى درجة حرارة، مؤكدة  الموجة الحارة مستمرة ختى نهاية الاسبوع المقبل.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن معظم دول العالم في نصف الكرة الشمالي، موجة غير مسبوقة في الإرتفاعات في درجات الحرارة، والتي تسجل درجات حرارة لم تحدث من قبل.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن دول المغرب العربي درجات الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية، مؤكدة أنه خلال الأعوام الماضية لم تحدث مثل هذا العام، وأياض بعض الدول الأوروبية التي سجلت درجات حرارة أعلى من مصر.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي  لهيئة الأرصاد الجوية، أن زيادة الانبعاثات الناتجة من الوقود الحفوري تؤدى لمزيد من الإرتفاعات في درجات الحرارة.

 

 نهاية الاسبوع المقبل 

وأشارت كمار غانم إلى أن الاسبوع الأول من يوليو سجل أعلى درجة حرارة، مؤكدة  الموجة الحارة مستمرة ختى نهاية الاسبوع المقبل .

 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة نصف الكرة الشمالي الدول الأوروبية مصر

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