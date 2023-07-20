مصطفى محمد: أستهدف جائزة هداف الدوري الفرنسي.. وأتعلم من محمد صلاح

أكد مصطفى محمد، المحترف المصري بصفوف نانت، أنه يستهدف المنافسة على جائزة هداف الدوري الفرنسي الموسم المقبل.

وفعل نانت خيار الشراء بعقد مصطفى محمد مع ناديه السابق جالاتا سراي، بعد دفع مبلغ يقارب من 6 ملايين يورو.

وقال مصطفى محمد في حوار للموقع الرسمي لـ نانت:" هدفي هو المنافسة على لقب هداف الدوري الفرنسي الموسم المقبل، الأمر ليس بعيدًا، يحتاج لبعض التفاصيل وبعض التعب، وهذا هو هدف شخصي لي".

وأضاف:"أتمنى أن يساعدني اللاعبون على أن أكون هداف البطولة أو أن أكون قريبًا من ذلك الأمر".

وزاد:" هذا الأمر يجب علي أن أعمل عليه لمدة طويلة، أن أتدرب بطريقة معينة، أن أحرم نفسي من بعض الأشياء، أن أُطور نفسي، وهو ما فعلته في تلك الإجازة".

وعن محمد صلاح قائد منتخب مصر، قال:" صلاح هو أسطورة مصرية، ويُزيد من أي لاعب يلعب بجواره، أتعلم منه كل شيء باستمرار، أجلس معه، أحب أن أتعلم منه كيف يتدرب، ماذا يأكل، كيف يتطور، لإنه انسان ناجح وفخر لنا جميعًا، وأي لاعب يلعب معه يضيف له".