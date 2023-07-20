مصالحنا أولا.. بولندا تفجر مفاجأة بشأن مساعدتها لـ أوكرانيا

قال نائب وزير خارجية بولندا، بافيل يابلونسكي، اليوم الخميس، إن بولندا ستدعم أوكرانيا فقط في ما هو مفيد لبولندا نفسها.

وقال يابلونسكي، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "لقد رأيت هذا التسجيل وأستطيع أن أقول هذا: أعتقد أن هذا ليس بيانا دبلوماسيا للغاية، وليس بيانا معقولا للغاية. بولندا تساعد أوكرانيا بشكل كبير، وتوفر قدرا كبيرا من الدعم”.

وأضاف: “كل ما نقوم به لأوكرانيا أو لحلفاء آخرين، ونحن نفعل دائما لأنه هو تحقيق مصالحنا الوطنية، ومصالح دولتنا.. نحن نسترشد بهذا".

وتابع قائلا: "نحن ندعم أوكرانيا في منطقة واسعة جدا، لكننا ندعم أوكرانيا دائما في مثل هذه المجالات وإلى حد أنها مفيدة لبولندا. إذا كانت لدينا مواضيع نختلف فيها، وهناك مثل هذه الموضوعات، فإننا لا نتردد في التحدث عنها بوضوح".

وحث نائب وزير خارجية بولندا، رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميجال، على عدم إظهار العدوان، ولكن لتحليل المساعدات القادمة إلى أوكرانيا من بولندا.

وفي وقت سابق من اليوم، أدان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، قرار بولندا تمديد حظر صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه “خطوة غير ودية”.

وكتب شميجال، في تغريدة على “تويتر”: “خلال هذه الفترة الحرجة، تعتزم بولندا مواصلة منع تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي. هذه خطوة غير ودية ستؤثر بشدة على الأمن الغذائي العالمي والاقتصاد الأوكراني”.

وتريد خمس دول في وسط أوروبا تمديد حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب من أوكرانيا على الأقل حتى نهاية العام.