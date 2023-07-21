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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تطرح Genesis أداة ذكاء اصطناعي جديدة خاصة بالصحفيين

جوجل
جوجل

 

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقرير يفيد بأن شركة  جوجل  عرضت أداة ذكاء اصطناعي جديدة اسمها Genesis على المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام المختلفة والتي شملت صحيفة تايمز و واشنطن بوست ومالك صحيفة وول ستريت جورنال نيوز ، حيث تقدم تقنية مخصصة للصحفيين.

وفقا لتقرير The Verge ستكون أداة  Genesis العاملة بالذكاء الاصطناعي مخصصة للصحفيين لتساعدهم في عملهم وهي تتميز بحس المسؤولية وتأخذ الحقائق وتبث نسخة إخبارية منها. اثنان من المسؤولين التنفيذيين أبدوا إعجابهم الشديد بهذه الأداة الجديدة نظرا لدقتها في صياغة الأخبار وقالا:  "أنه أمر مفروغ منه الإشادة بهذا الجهد المبذول في إنتاج قصص إخبارية دقيقة ومبدعة" ، بينما رآها آخر على أنها أكثر من مساعد  شخصي للصحفي.

جوجل

فيما قالت المتحدثة باسم  جوجل  Google جين كرييدر من خلال بيان صحفي  "بالشراكة مع ناشري الأخبار ، وخاصة الناشرين الصغار ، نحن في المراحل الأولى لاستكشاف إمكانية توفير أدوات ذكاء اصطناعي توليدية لمساعدة الصحفيين في عملهم. على سبيل المثال ، يمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تساعد الصحفيين في خيارات العناوين أو أنماط الكتابة المختلفة. هدفنا هو تعزيز عمل الصحفي وزيادة إنتاجيته"

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 وأضاف البيان الخاص بجوجل "تمامًا الأدوات المساعدة متاحة للأشخاص في Gmail وفي مستندات  Google، ستعمل تقنيات جينيسيس مع الصحفيين بكل بساطة ، لا يُقصد من هذه الأدوات أن تحل محل دور الصحفيين أبدا سواء في إعداد التقارير والمقالات أو  إنشاءها والتحقق منها ، ولا يمكن أن تكون بديلا عنهم".

قامت شركة جوجل مؤخرا أيضا بعمل روبوت خاص بالأطباء وهو الآن ما زال تحت الاختبار في مايو كلينك، الهدف منه أن يساعد الأطباء في تشخيص الحالية وهو مدعم بنفس تقنية Bard ولكنه صمم خصيصا ليكون مجاله في الطب فقط، ولكن بعد مرحلة من الاختبار تبين  أنه أحيان كثيرة يقدم محتوى غير دقيق وغير ذي صلة بالحالة ولا يمكن أن يكون بديلا عن الطبيب الحقيقي. 

نيويورك تايمز جوجل Google genesis وول ستريت جورنال واشنطن بوست

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