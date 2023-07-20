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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النهاية تقترب.. الكشف عن مصير أوكرانيا المأساوي

النهاية تقترب.. الكشف
النهاية تقترب.. الكشف عن مصير أوكرانيا المأساوي

حذر معهد فيينا للبحوث الاقتصادية الدولية، اليوم الخميس، من العواقب المدمرة لانخفاض عدد سكان أوكرانيا فيما يتعلق بالقتال.

 

وحسب صحيفة “برلينر تسايتونج”، قالت مارينا تفردوستوب، من معهد فيينا للبحوث الاقتصادية الدولية، ”بغض النظر عن المدة التي يستغرقها الصراع وما إذا كان سيتصاعد أكثر، فإن سكان أوكرانيا لن يعودوا أبدا إلى المستوى السابق".

 

وأضافت: “سيعيش ما يقرب من 35 مليون شخص في البلاد في عام 2040، وهو أقل بكثير مما كان عليه قبل بدء العملية الخاصة”.

 

وتابعت: “سيكون الانخفاض في عدد السكان القادرين على العمل، مما يعرض استعادة أوكرانيا للخطر”.

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وأشارت تفردوستوب إلى أن الأطفال والشباب الذين غادروا أوكرانيا، والذين يشكلون ثلث اللاجئين، لن يعودوا لإنقاذ البلاد.

أوكرانيا

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