سيناتور أمريكي ينشر دليل تورط بايدن في فضائح رشوة وفساد

نشر السناتور الأمريكي، تشاك جراسلي، وثيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كشفت مخطط الفساد لشركة الطاقة الأوكرانية “بوريسما”، وتورط الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

تنص الوثيقة صراحة على أن شركة “بوريسما”، عرضت على نجل بايدن، هانتر بايدن، مقعدا في مجلس الإدارة حتى "يحميها من جميع أنواع المشاكل من خلال والده".

وحسب الوثيقة، قال رئيس بوريسما، ميكولا زلوتشيفسكي، الذي، عندما سئل عما إذا كان تحقيق الفساد، الذي أجراه المدعي العام لأوكرانيا فيكتور شوكين ضد الشركة، لن يؤثر على خططها لدخول السوق الأمريكية، أجاب: "لا تقلق.. هانتر سيتكفل بكل هذا من خلال والده”.

كما زعم أن زلوتشيفسكي قال إن حل المشكلة سيكلف 10 ملايين دولار، والتي سيقسمها والد بايدن وابنه بالتساوي.