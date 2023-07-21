أخبار السيارات | الأسعار الجديدة لـ 5 أنواع كروس أوفر صينية بالسوق المصري.. أسباب نقص مياه الردياتير في المحرك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، العديد من الطرازات القوية والشهيرة، ابرزها النسخة كورولا 2023 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يتم طرحها من خلال عدة فئات، ويذكر أن اسعار السيارة قد ارتفعت خلال يوليو الجاري بقيمة اجمالية بلغت 100 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.

تتألق العديد من العلامات التجارية الصينية في السوق المصري وخاصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تظهر العديد من المشاكل المتعلقة بالتبريد في السيارة، ومن أهمها نقص مياه الردياتير في المحرك، وتعتبر مهمته خفض وتبريد درجة الحرارة، لذلك يجب التأكد من مستوى المياه داخل الردياتير باستمرار لضمان سلامة محرك السيارة.

تحتفل كيا بالذكرى الثلاثين لسبورتاج بإصدار خاص من سيارات الدفع الرباعي التي تم تقديمها جنبًا إلى جنب مع تحديثات طراز العام 2024 في كوريا الجنوبية.

تستهدف شركة لادا الروسية الفئة الاقتصادية في السوق المصري، من خلال أشهر إصدارتها لادا جرانتا موديل 2023، والتي تعتبر الأقل سعراً في مصر.