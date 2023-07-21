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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | الأسعار الجديدة لـ 5 أنواع كروس أوفر صينية بالسوق المصري.. أسباب نقص مياه الردياتير في المحرك

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أحدث سعر لـ دايو نوبيرا في سوق المستعمل.. صور

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.   

 

سعر تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر ..اعرف بكام

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، العديد من الطرازات القوية والشهيرة، ابرزها النسخة كورولا 2023 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يتم طرحها من خلال عدة فئات، ويذكر أن اسعار السيارة قد ارتفعت خلال يوليو الجاري بقيمة اجمالية بلغت 100 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.

 

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات كروس أوفر صينية بالسوق المصري

تتألق العديد من العلامات التجارية الصينية في السوق المصري وخاصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

احذر منها.. أسباب نقص مياه الردياتير في محرك السيارة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تظهر العديد من المشاكل المتعلقة بالتبريد في السيارة، ومن أهمها نقص مياه الردياتير في المحرك، وتعتبر مهمته خفض وتبريد درجة الحرارة، لذلك يجب التأكد من مستوى المياه داخل الردياتير باستمرار لضمان سلامة محرك السيارة.

 

احتفالا بالذكرى الثلاثين.. كيا تكشف عن أقوى مميزات سبورتاج 2024

تحتفل كيا بالذكرى الثلاثين لسبورتاج بإصدار خاص من سيارات الدفع الرباعي التي تم تقديمها جنبًا إلى جنب مع تحديثات طراز العام 2024 في كوريا الجنوبية.

 

سعر أرخص سيارة سيدان زيرو في مصر.. صور

تستهدف شركة لادا الروسية الفئة الاقتصادية في السوق المصري، من خلال أشهر إصدارتها لادا جرانتا موديل 2023، والتي تعتبر الأقل سعراً في مصر.

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