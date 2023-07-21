كريم فهمي وزوجته في لقطات رومانسية على شاطئ البحر

نشر الفنان كريم فهمى، في حسابه الشخصي، على موقع إنستجرام، صور جديدة تجمعه بزوجته دانيا البناوي ظهرا فيها في لقطات رومانسية على شاطئ البحر، وعلق عليها قائلا: "فقط العب".

يذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل «الكتيبة 101» الذي يؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

كما شارك كريم فهمي، مؤخرا في مسلسل «أزمة منتصف العمر» الذي ضم مجموعة من نجوم الفن وأبرزهم: ريهام عبدالغفور، رنا رئيس، وشدي الشامى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول وقوع سيدة كبيرة بالسن في حب زوج ابنة زوجها.