عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا رامي : تعرضت للخيانة من أحد أزواجي.. وانسحبت بهدوء

علا رامي
علا رامي

 

كشفت الفنانة علا رامي، أنها تعرضت للخيانة على يد أحد أزواجها، وذلك بسبب تدخل إحدى السيدات والتي كانت تريد أن تكون في علاقة مع زوجها.

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

وقالت علا رامي خلال لقائها مع برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة “القاهرة اليوم”: أيوه اتخانت.. وواحدة كلمته وهو متجوزني وقالها أنا متجوز قالت لأ هاجي واعملك مشاكل ويعني ايه تتجوز وتسبني،انسحبت بكل هدوء ومش بدخل في معارك .. حسيت ان ده موقف مش حلو، ويعني ايه يسمحلها تيجي بيتي.

أبو الليف : 

وقالت علا رامي خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، إنها انفصلت عن نادر أبو الليف بسبب الجمهور:  الناس فرقت ما بينا، عشان شايفنا اننا مش شبه بعض.. الناس كانت بتقول احنا بنحبك لوحدك وبنحب ابو الليف لوحده، مش السوشيال ميديا هي اللي اتحكمت إذا كنا نكمل ولا لأ.. احنا سيبنا بعض عشان في تراكمات كتير حاجات بسيطة على حاجات بسيطة فبقت مشكله كبيرة، فقولنا كل واحد يروح لحاله احسن.

واستكملت علا رامي حديثها: بنسأل على بعض لغايه دلوقتي وبنتكلم، وباركتله على جوازه وأطفاله.. وربنا يوفقه في حياته، مقدرنش نستمر مع بعض لظروف كتير.

وقالت علا رامي إن العلاقة بينها وبين أبو الليف انتهت وهما الآن أصدقاء فقط: بدي فرصة واتنين وتلاتة وعشرة.. لغاية ما خلاص وبقلب الترابيزه وبكون استنفذت كل وسائل الصلح، وكان ظاهر قدام الناس أني بغير عليه، ولكن الحقيقه مكنتش كده، هو كان لسه صاعد وعنده حفلات، وفي الاخر ربنا يوفقه.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.

علا رامي الإعلامية مروة صبرى الفنانة علا رامي برنامج قعدة ستات مروة صبري القاهرة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

قرار عاجل من كولر بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

بقى من حقه قيد الصفقات | إعلامي شهير يفجر مفاجأة تخص الزمالك

ترشيحاتنا

عقب اختناق 56 شخصًا بحمام سباحة..قرارات عاجلة من وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية

تسلا تطلب الموافقة على توسيع مصنع برلين العملاق

لمنافسة جوجل ومايكروسوفت.. آبل تطلق أداة Apple GPT في 2024

الحبس 7سنوات عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة

أعراض جرثومة المعدة وعلاجها .. لدى الأطفال والكبار والحوامل

تورط الصين .. قرصنة بريد السفير الأمريكي لدى بكين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون قاتل.. سر خلطة شركات إبادة الحشرات للتخلص من النمل نهائيا

لذيذة وبتكاليف بسيطة.. طريقة عمل كريب فراخ فاهيتا

جدل بين رواد السوشيال ميديا حول وفاة عريس أردني بعد زفافه بأيام..تفاصيل

لا تطبخوا فيها.. حلل منتشرة بالأسواق تسبب الزهايمر والفشل الكلوي والسرطان

فيديو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ