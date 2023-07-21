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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ضربة إمام عاشور.. الأهلي يخطط لضم نجم الزمالك السابق

الاهلي
الاهلي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أن محمد ابو جبل حارس الزمالك الأسبق والبنك الأهلي الحالي دخل ترشيحات تدعيم مركز حراسة المرمي بالأهلي حال رحيل محمد الشناوي إلي النصر السعودي. 

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "محمد الشناوي يتلقى عرضا من نادي سعودي واللاعب يرحب بالرحيل، الاهلي بدأ مفاوضات مكثفة مع محمد ابو جبل للتعاقد معه

واضاف "أبو جبل قد يكون ثالث لاعب من الزمالك ينضم للأهلي بعد كهربا وامام عاشور"

ويُعد محمد الشناوي أحد الركائز الأساسية في الأهلي ويعتمد عليه كولر بشكل اساسي كما يعد قائد مُخضرم داخل الفريق وله دور في "لم شمل" اللاعبين ما يُصعّب رحيله إلا إذا كان العرض المالي كبير جداً وسيكون مناسب للحارس والأهلي.
 

امام عاشور النصر السعودي حارس الزمالك رحيل محمد الشناوي محمد أبو جبل مركز حراسة المرمي نجم الزمالك السابق

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