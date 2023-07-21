رحيل زيزو للأهلي والهجوم على عباس ورسالته لجماهير الزمالك..تصريحات نارية لمرتضى منصور

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمر صحفي أمس في مقر النادي للرد على كل ما يثار الفترة الماضية عن رحيل بعض نجوم الفريق وملف الصفقات الجديدة .

ويستعرض موقع صدي البلد أبرز تصريحات مرتضي منصور خلال المؤتمر قبل أن يتم انقطاع التيار الكهربي عن المؤتمر و يقرر المستشار استكمال المؤتمر اليوم الجمعة .

وقرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعد تأخر عودة التيار الكهربائي استكمال المؤتمر الصحفي غدا في الثامنة مساء بصالة محمد حسن حلمى بالقلعة البيضاء.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك تعمدا في انهيار النادي وتخريبه خلال الفترة الحالية.

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو



علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الشائعات المتداولة بشأن دخول الأهلى فى مفاوضات عن طريق وسطاء مع ثنائي الفريق الأبيض أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو .

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالقلعة البيضاء معلقا على شائعات مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو : كلام كذب وفتوح وزيزو عقودها ممتدة مع الزمالك وهذه شائعات مغرضة هدفها عدم استقرار القلعة البيضاء.



مرتضى منصور: ممدوح عباس حجز على 100 مليون جنيه بحسابات الزمالك



أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك تعمد في انهيار النادي وتخريبه خلال الفترة الحالية.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" ممدوح عباس حجز على 100 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك، ونحتاج هذه المبالغ لإبرام الصفقات الجديدة".

وتابع :" وضعنا الأموال في حسابات الزمالك بالبنوك بعد تلقي مجلس الإدارة مخالفة بعدم توريد الموارد المالية لحسابات النادي في البنوك وإيداعها في خزينة النادي"

مرتضى منصور: جمهور الزمالك محترم وأطالبهم مساندة النادي



أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي اليوم لا علاقة له بمباراة ولا بانتقال لاعب لأي فريق.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: أسهل حاجة أننا نمشي ونقدم استقالتنا بالكامل، وجمهور الزمالك محترم وعليهم مساندة النادي.

وتابع رئيس الزمالك: أرحب بالنقد البناء بعيدا عن التطاول والتجاوز على أعضاء مجلس الإدارة المحترمين، ولا أحد يستطيع أن يتسبب في رحيل المجلس إلا الجمعية العمومية.