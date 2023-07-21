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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بملابس أنيقة.. الإعلامية سهام صالح تخطف القلوب بجمالها

سهام صالح
سهام صالح

شاركت الإعلامية سهام صالح مقدمة برنامج الكلاسيكو المذاع على قناة dmc متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جريء وجذاب". 

تألقت سهام صالح، بإطلالة جذابة؛ مرتدية قميص مقلم وبنطال جينز ممزق، ووضعت مكياجًا ناعمًا، يبرز جمال ملامحها، مما أثار إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

وتقدم الإعلامية سهام صالح، برنامج" الكلاسيكو"على شاشة dmc يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويهتم برنامج الكلاسيكو، بكل ما يخص الكرة المحلية والعالمية، وتقدمه الإعلامية سهام صالح قريبا على قناة دى إم سى.

يذكر أن سهام صالح قد عملت عام 2008 كمراسلة لقناة الحرة الأمريكية، ثم انتقلت للعمل في الكويت أوائل عام 2009 ومنها إلى قناة أون تي في، وفي أواخر عام 2012 انضمت لقنوات الـ"أم بي سي"، واستمرت قرابة ال ٧ سنوات ثم بعد ذلك اتجهت إلى الإعلام الرياضي في قناة الأهلي، كما أنها تعمل وكيل أول نقابة الإعلاميين.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧٢١_٠٧٠٣٠٢
الاعلامية سهام صالح إطلالة جذابة برنامج الكلاسيكو تخطف القلوب بجمالها قناة دي إم سي

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