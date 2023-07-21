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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأخذ بأسباب الهجرة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

مسجد الظاهر بيبرس
مسجد الظاهر بيبرس

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 21 يوليو 2023م بعنوان: "الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة".

موضوع خطبة الجمعة

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد الشحات الجندي - رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان بأداء خطبة الجمعة القادمة 21 يوليو 2023م بعنوان : "الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة"، من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة.

ويحضر صلاة الجمعة، السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة ، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة .

وفي التاسع من يونيو الماضي ، استقبل مسجد الظاهر بيبرس، أول صلاة جمعة تقام بعد غياب 225 عاماً، حيث ألقى الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، موضوع الخطبة الموحدة :"الحج رحلة إيمانية"، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وخلال أدائه أول صلاة جمعة بمسجد الظاهر بيبرس، قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الحج رحلة إيمانية عظيمة، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله على المستطيع، فقال تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).

خطب شهر أغسطس

أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس ٢٠٢٣م : 
- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة  
- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي  
- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم 
- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : اسم الله الوهاب

 

الأوقاف خطبة الجمعة ال موضوع خطبة الجمعة الهجرة خطب شهر أغسطس

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الأخذ بأسباب الهجرة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

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