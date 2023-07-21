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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشاحن السبب.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء توصيلة الشاحن بمنزل اسرته بقرية النوافعة دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى فاقوس تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الاجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس باستقبال "إبراهيم ن م" مقيم النوافعة" "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء توصيلة الشاحن بمنزل اسرته بقرية النوافعة دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستتشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن وتحرير محضر بالواقعة.

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الشاحن السبب.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الشرقية

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