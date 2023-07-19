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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عربيتين ميكروباص ونقل | مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع بالشرقية

صدى البلد

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 2 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص وأخرى نقل، بالطريق الإقليمي عند كارتة بلبيس، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بلبيس وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال 3 أشخاص جثث هامدة واثنين  آخرين مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص واخرى نقل، بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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