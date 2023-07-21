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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شديد الحرارة.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيراتها في هذه المناطق

درجات الحرارة
درجات الحرارة

نشر المركز الوطني للأرصاد السعودية تقرير عن حالة الطقس ،اليوم الجمعة، وتنبأ المركز بأستمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك خط الساحل الواقع من مكة المكرمة إلى جازان.

 

كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي و الأوسط و بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي و الأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الشمالي و الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

الخليج العربي الرؤية الأفقية الرياح النشطة أرصاد السعودية ارتفاع الموج

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