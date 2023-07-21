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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المستثمرين: مهرجان العلمين ضاعف أعداد السياح في الساحل الشمالي

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال إيهاب الجندي رئيس لجنة السياحة بشعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن هناك إقبالا كبيرا على العلمين الجديدة والساحل الشمالي بشكل عام من المصريين والعرب خاصة من دول الخليج للاستمتاع بجو  وشواطئ الساحل الجميلة التي ليس لها مثيل .

وأكد إيهاب الجندي رئيس لجنة السياحة بشعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن هذا العام استقبل الساحل الشمالي والعلمين جنسيات أجنبية بشكل ملحوظ مقارنة الفترات الماضية التي كان يتواجد بها المصريين والعرب فقط بشكل مكثف .

وأوضح رئيس لجنة السياحة بشعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمدينة العلمين الجديدة وتسعى جاهدة لوضعها على خريطة السياحة العالمية لتكون قبلة السياح من مختلف أنحاء العالم وذلك بما تقدمه من خدمات و بنية تحتية قوية ومشروعات عملاقة .

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و أضاف إيهاب الجندي أن مهرجان العالم علمين في نسخته الاولى هذا العام وما يضمه من فعاليات رياضية وغنائية وترفيهية سيضاعف أعداد زوار هذه المنطقة بشكل ملحوظ خاصة أنه يتم التسويق له بشكل متميز محليا وخارجيا وكل وسائل الإعلام تسلط الضوء عليه وعلى محتوى المهرجان من فعاليات .

توقعات بزيارة 2 مليون سائح

 

وتوقع إيهاب الجندي أن يتخطى زوار العلمين الجديدة والساحل الشمالي هذا الموسم حاجز 2 مليون سائح وهذا الرقم مؤهل للزيادة خلال العام القادم نتيجة للتسويق الجيد للمدينة .

ودعا الى ضرورة تسليط الضوء على إمكانيات ومعالم العلمين الجديدة والساحل الشمالي في جميع البورصات السياحية العالمية مثل بورصة لندن وبرلين والفيتور وغيرها.

المستثمرين شعبة المستثمرين مهرجان العلمين الجديدة الساحل الشمالي السياحة

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