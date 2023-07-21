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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

40 جمجمة بشرية| أمريكي يتاجر برفات أصدقائه عبر الإنترنت.. فما القصة؟

أرشيفية
أرشيفية

تاجر بأجساد أصدقائه المتوفين عبر الإنترنت واعترف بفعلته أمام الشرطة بأعصاب باردة، فما القصة؟.. نستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.

 

بدأت القصة عندما تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي بلاغًا حول شابًا يدعى جيمز نوت، وقيل إنه مهوسا بالتجارة بأجساد أصدقائه المتوفين وينام في منزله بمدينة كنتاكي وبجانبه جماجم على السرير.


وكشف المحققون أن جيميس نشر إعلانا قبل القبض عليه على صفحته المسجلة باسم مستعار في “فيسبوك” عن جمجمة بشرية للبيع متحدثًا عن مواصفاتها ومصدرها، كما أوضحوا أنه يتلقى المدفوعات على حسابه الحقيقي “باي بال”.

كما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على ما يقرب من 40 جمجمة بشرية وأحبال وأحبال العمود الفقري وعظام وأسلحة نارية بينها سلاح كلاشينكوف في منزل المتهم.
 

فيما لم يتم الكشف عن الطريقة التي حصل بها جيمس على هذه الرفات ومع ذلك لم يتهمه مكتب التحقيقات بالتجارة بالأعضاء البشرية وإنما يواجه تهما فيدرالية بحيازة سلاح ناري بسبب وضعه كمجرم مدنان عام 2011 لاعترافه بحيازة أجهزة يمكن استخدامها في صنع “أداة مدمرة”


 

العربية جيمز نوت مدينة كنتاكي مكتب التحقيقات الفيدرالي توك شو صدى البلد

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