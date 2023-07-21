على غرار البوركيني.. الفيسكيني يغزو الصين للتغلب على موجات الحر

في بكين الحارقة، يعتبر الـ فيسكيني أحدث صيحات الموضة الجديدة، للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة التي تحطم الأرقام القياسية.

سلط تقرير نشضرته صحيفة الجارديان اليوم الجمعة الضوء علي موضة الفيسكيني، علي غرار البوركيني، للتغلب علي موجات الحر الشديدة في الصين.

مع ارتفاع درجة حرارة الهواء فوق 35 درجة مئوية وارتفاع درجة حرارة سطح الأرض إلى 80 درجة مئوية في بعض أجزاء من الصين، اتخذ السكان والزوار مراوح محمولة وتغطية أنفسهم لتجنب التعرض للحرق، وحتى أن بعض القبعات بها مراوح مدمجة.

أصبحت الفيسكيني، أقنعة الوجه الكامل مع ثقوب لعيني وأنف مرتديها ولها أكمام منفصلة لتغطية الذراعين بالإضافة إلى القبعات واسعة الحواف والسترات خفيفة الوزن المصنوعة من القماش المقاوم للأشعة فوق البنفسجية، شائعة بشكل خاص.

تفضل العديد من المستهلكات في شرق آسيا البشرة الفاتحة، كما أن منتجات الحماية من أشعة الشمس تحظى بشعبية في البلدان المجاورة مثل كوريا الجنوبية.

قالت لي زويان، وهي طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا كانت تزور منطقة سياحية في بكين مع والدتها، وهما يرتديان أقنعة تغطي معظم وجوههما: "القلق الرئيسي الذي يساورني هو الأمراض الجلدية المحتملة، أو ظهور البقع الشمسية".

أظهر التليفزيون الحكومي الصيني يوم الأربعاء، السائحين وهم يلتقطون صور سيلفي بجوار مقياس حرارة يبلغ ارتفاعه 12 مترا يعرض درجة حرارة سطح في الوقت الحقيقي تبلغ 80 درجة مئوية في جبال فلايمينج في شينج يانج.